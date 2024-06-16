شاهد: الشرطة الألمانية تطلق النار على شخص يحمل فأسًا في هامبورغ

أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل يحمل فأسا وعبوة مولوتوف بالقرب من شارع ريبربان السياحي في مدينة هامبورغ في قلب حي البغاء بالمدينة الواقعة بشمال ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شرطيا أصاب الرجل في ساقه اليوم الأحد، وإنه يتلقى حاليا العلاج الطبي.

وأثار الحادث حالة تأهب في المدينة، التي هي إحدى عشر مدن تستضيف مباريات بطولة أمم أوروبا 2024. ومن المقرر أن تقام مباراة بين بولندا وهولندا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الدلالات الأولية تشير إلى عدم وجود صلة بين الحادث ومباريات كرة القدم.

وأوضح المتحدث أن الرجل خرج من حانة من شارع مجاور لشارع ريبربان وهو يحمل فأسا بيديه ويلوح لرجال الشرطة “بأسلوب تهديدي”، كما كان يحمل قنبلة مولوتوف.

وطالبته الشرطة بإلقاء الفأس، وعندما رفض، فتح رجال الشرطة النار عليه؛ مما أدى إلى إصابته في ساقه.

وأفادت وكالة رويترز أن الحادث وقع على هامش عرض للمشجعين في بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وتستضيف ألمانيا البطولة التي انطلقت مساء يوم الجمعة وتستمر شهرا.