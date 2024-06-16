“فاقدين الأهل واللمة”.. نازحة سودانية تغالب دموعها في العيد (فيديو)

أفصحت سودانية نازحة في أحد مخيمات الإيواء المقامة في مدينة بورتسودان، عن مشاعرها في العيد واستعدادها له، قائلة إنها لا تشعر بالفرح بسبب افتقادها للأهل والعائلة، وابتعادها عنهم إثر اندلاع الحرب.

ولم تتمالك المرأة نفسها فأجهشت بالبكاء، وانهمرت أدمعها، معربة عن حزنها وألمها، لفراق أحبتها، الذين مات منهم من مات، وتقطعت السبل بالأحياء منهم، وحالت المعارك بينهم وبين منازلهم التي ألفوها.

لم تتمالك دموعها.. نازحة سودانية: فاقدين الأسرة وما فيه فرحة في العيد pic.twitter.com/BQWSjvcc5u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2024

وأفادت النازحة بأنها تقطن منذ عام في مدرسة، اتخذتها مسكنًا جراء الاحتياج، وعدم وجود خيارات أخرى، الأمر الذي اضطرها رفقة أطفالها للقبول بالعيش في وضع غير إنساني، حيث ينامون على الأرض، في منأى عن “الستر” الذي أشارت إلى عدم وجوده في ظل ظروف النزوح.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد النازحين داخليًا في السودان تجاوز 10 ملايين، جراء الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، حربًا خلّفت أكثر من 16 ألف قتيل، فيما يحتاج أكثر من 25 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وسط دعوات أممية ودولية لمنع كارثة قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء، وامتداد القتال إلى 12 ولاية من أصل 18 من ولايات السودان.