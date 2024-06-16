في أول أيام عيد الأضحى.. ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة ويؤدون طواف الإفاضة (فيديو)

توافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة، في رابع محطات مناسك الحج.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، توجه أمس السبت، حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس يوم عرفة إلى مشعر الله الحرام مزدلفة بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وتوجه الحجاج فجر اليوم الأحد، إلى مشعر منى غربي السعودية، بعد صلاة عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وكشف وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، وأن حجاج الخارج قدِموا من أكثر من 200 دولة.