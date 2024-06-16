في مبادرة لتخفيف آلامهم.. أطفال غزة يحاكون مناسك الحج في خيام دير البلح (فيديو)

في أحد مخيمات النزوح في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أُقيمت مبادرة لتعليم الأطفال كيفية أداء فريضة الحج، تزامنًا مع بدء مناسكها وأيام عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لتعزيز معرفة الأطفال بالفريضة، ولجلب البهجة إلى قلوبهم وتخفيف آلام الحرب المستعرة عليهم.

وبيّن صاحب المبادرة، محمد الخضري، مسعاه من وضع رمزيات عيد الأضحى إضافة إلى بناء مجسم الكعبة ليطوف به الأطفال قائلا “هذه الفعالية هي محاكاة للشعائر الدينية على مستوى الأطفال، فقد حُرموا هم والكبار من أداء شعيرة الحج”.

وأشار إلى الهدف من المبادرة قائلًا “لكي نعرّف الأطفال مراحل ومناسك الحج من بدايتها لنهايتها، ومن أجل أن يفرحوا ومن أجل إدخال البسمة إلى وجوههم”.

مستمرون في إحياء الشعائر

وقالت الطفلة حورية أبو عيسى، إنهم مُحاصرون ومحرومون من كل شيء في ظل الحرب، ولكن على الرغم من ذلك فإنهم عازمون على الصمود، ومستمرون في إحياء شعائر الله، مختتمة كلامها “احنا كنا زمان مبسوطين وعايشين حياتنا، أما هلقيت مش عايشين”.

ولم تستطع المشاركة جمالات الوادي، إخفاء مشاعرها الجياشة؛ فبكت من شدة ألمها بسبب الوضع بالقطاع وعدم قدرة سكان غزة على أداء مناسك الحج نتيجةً للحرب، متسائلة “ليش احنا حقنا ناقص؟ ليش كل يوم شهداء وأشلاء وكل يوم أطفال ونساء وشيوخ بستشهدوا منا؟.. نفسنا نحج زي الناس”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 37 ألف شهيد، وأكثر من 84 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.