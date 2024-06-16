قيادي بحماس: هذه رسالة عملية رفح وتصريحات نتنياهو تعكس الوضع النفسي الذي يعيشه (فيديو)

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، إن العملية العسكرية التي قامت بها المقاومة اليوم في رفح جنوبي قطاع غزة “رسالة قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إضعاف المقاومة مجرد وهم”.

وأضاف أبو زهري في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن “المقاومة ماضية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه الإبادة الجماعية التي يصر نتنياهو على القيام بها في غزة”.

وتابع أبو زهري قائلا إن تصريحات نتنياهو بعد العملية العسكرية النوعية للمقاومة “تعكس الوضع النفسي الذي يعيشه خلال الشهر التاسع من الحرب”، مؤكد أن نتنياهو عجرعن القضاء على المقاومة في غزة وأن الفشل سيكون مآله في جميع المحاولات الرامية للنيل من المقاومين.

وقان إن الوقائع على الأرض تؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة قادرعلى مزيد من الصمود، في الوقت الذي تؤكد فيه المقاومة قدرتها على النيل من المقدرات العسكرية الكبيرة والمتطورة للجيش الإسرائيلي.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده وضباطه جراء تفجير ناقلة جند خلال معارك رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال إن من بين القتلى نائبَ قائد سرية في لواء الهندسة 601.

وجاء الاعتراف الإسرائيلي بعدما أعلنت كتائب القسام أنها نفذت صباح السبت، كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غربي مدينة رفح.

وأوضحت القسام أنها استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها وقتل جميع أفرادها.

وكشف القيادي في حماس أن الحركة أبانت خلال المفاوضات غير المباشرة عن الكثير من المرونة السياسية، لكن يبدو أن نتنياهو مصر على الاستمرار في الحرب رغم الضربات القوية التي يتلقاها.

وقال “المشكلة ليست في حماس وإنما في نتنياهو الذي يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي”.

وأضاف قائلا “حماس مستعدة لمواصة الاتصالات لوقف الإجرام الإسرائيلي والوسطاء يعلمون مصدر الخلل”.