مبادرات خيرية لتوزيع لحوم الأضاحي على النازحين في غزة (فيديو)

بادرت مجموعات شبابية في غزة بشراء الأضاحي وتوزيع لحومها على مئات الأسر التي لا تستطيع شراء اللحوم مع الارتفاع الكبير في أسعارها في قطاع غزة.

من بين المجموعات التي شاركت في هذه المبادرة مجموعة “هذه حياتي”، حيث قامت بتوزيع اللحوم على أهالي جنوب قطاع غزة خاصة في خان يونس.

وأوضح أحد القائمين على مجموعة “هذه حياتي” للجزيرة مباشر أن الهدف من المبادرة هو إدخال الفرحة على قلوب الأسر التي لا تستطيع شراء اللحوم، بعد أن ارتفعت أسعارها لعدم القدرة على استيراد الماشية، بسبب ظروف الحرب.

توزيع اللحوم على أكثر من ألف أسرة

وأكد أن أكثر من ألف أسرة سوف تصل إليها اللحوم في أول أيام العيد، وأن هناك جهودا من مجموعات أخرى لزيادة عدد الأسر التي سوف تستفيد من هذه المبادرات.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أجبر أكثر من مليون من أهالي القطاع على الخروج من ديارهم، وتحولوا إلى نازحين في مخيمات الإيواء بجنوب القطاع، يعانون من نقص شديد في الغذاء والمياه والدواء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 37 ألف شهيد، وأكثر من 84 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.