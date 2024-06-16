مع صيحات التكبير.. “سرايا القدس” تبث مشاهد لقصف مستوطنات إسرائيلية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مقاطع مصورة لقصف مدن ومستوطنات محاذية لقطاع غزة برشقات صاروخية.

وأظهرت الصور قصف مقاتلي المقاومة مدينتي أسدود وعسقلان ومستوطنات مفلسيم ونيرعام وسديروت، برشقات صاروخية مركزة، مصحوبة بصيحات التكبير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.