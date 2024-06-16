واتساب يضيف خصائص جديدة إلى خدمة مكالمة الفيديو

حدّث تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خدمة مكالمات الفيديو على مختلف الأجهزة، من خلال إتاحة إمكانية مشاركة الشاشة مع دعم الاتصال الصوتي وخاصية تمييز المتحدث الجديد. كما رفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص المشاركين في مكالمة الفيديو الواحدة إلى 32 شخصا.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن واتساب قدم في أغسطس/آب الماضي خاصية دعم مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو. وحسّن التطبيق الآن هذه الخاصية من خلال دعم مشاركة الملفات الصوتية إلى جانب الشاشة وهو ما يتيح للمستخدم مشاهدة مقاطع الفيديو مع المتصلين الآخرين أثناء المكالمة عبر واتساب.

كما تضم قائمة التحديثات المهمة في خدمة مكالمات الفيديو، رفع الحد الأقصى لعدد المشتركين في المكالمة الواحدة بغض النظر عن الأجهزة التي يستخدمونها.

وقبل هذا التحديث كان واتساب يسمح باشتراك 32 مستخدما في المكالمة الواحدة في حال استخدام الأجهزة المحمولة فقط، في حين كان الحد الأقصى عند إجراء المكالمة باستخدام الكمبيوتر الشخصي 16 شخصا لمستخدمي أجهزة “ويندوز” و8 أشخاص لأجهزة “ماك أو إس”.

يذكر أنه في حين يسمح تطبيق التواصل فيس تايم لمستخدمي هواتف آيفون وآيباد باشتراك 32 شخصا فقط في مكالمة الفيديو، فإن تطبيقي غوغل ميت وزووم يسمحان باشتراك 100 مستخدم في مكالمة الفيديو الواحدة.

وأصبح تطبيق واتساب يتصدر تطبيقات التراسل الأوسع استخداما في أنحاء العالم، وذلك بقاعدة مستخدمين نشطين يتجاوز عددهم ملياري مستخدم نشط شهريا، وفق بيانات نشرتها مؤسسة “أيه سي إن” (ACN) المعنية بالتجارة الإلكترونية و”الميديا”.