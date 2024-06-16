يتضمن 4 بنود.. هنية يؤكد جدية الفصائل في إبرام اتفاق مع الاحتلال (فيديو)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن رد الحركة على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يتوافق مع أسس خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال هنية في كلمة وجهها بمناسبة عيد الأضحى، اليوم الأحد: “الحركة مع فصائل المقاومة، جادة لإنجاز اتفاق يتضمن البنود الأربعة، وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من غزة، والإعمار، وصفقة تبادل للأسرى”.

وكان بايدن قد كشف في 31 مايو/أيار الماضي عما سمّاه مقترحا إسرائيليا “على ثلاث مراحل” يشمل مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة إضافة إلى تبادل تدريجي للأسرى الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

وشدد هنية على أن “الاحتلال الإسرائيلي لن يرى من شعب فلسطين إلا مزيدا من المقاومة والثبات والانتماء”.

وتابع: “العدو المجرم، الذي يرتكب إبادة جماعية وحشية، فشل في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها، وبدت ملامح التفكيك في حكومته، مما ينذر بهزيمته وانكساره”، في إشارة إلى استقالة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس قبل أسبوع.

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، وأعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا بغارات شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وهذا العام يحل عيد الأضحى في حين تشنّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات معظمهم أطفال.