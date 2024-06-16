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40 ألف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال (فيديو)

قيود الاحتلال لم تمنع الآلاف من الصلاة في المسجد الأقصى
قيود الاحتلال لم تمنع الآلاف من الصلاة في المسجد الأقصى (رويترز)
16/6/2024-|آخر تحديث: 16/6/202410:34 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدى أكثر من 40 ألف مصلٍّ، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال، والاعتداء على المصلين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من دخوله لأداء صلاة العيد.

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وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 ألف مصلٍّ أدوا صلاة العيد في الأقصى، وأن آلافًا آخرين لم يتمكنوا من ذلك بسبب الإغلاق والتضييق والمنع من الدخول.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين الموجودين فيه، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول؛ مما حدا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.

آلاف المصلين في الحرم الإبراهيمي

كما أدى ثمانية آلاف مصلٍّ اليوم الأحد صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف، رغم التشديدات وعراقيل الاحتلال المفروضة على الحرم ومحيطه.

وقال مدير أوقاف الخليل، إن الآلاف وصلوا إلى الحرم الإبراهيمي وساحاته الخارجية لأداء صلاة العيد، رغم قيود قوات الاحتلال.

وأوضح، أن قوات الاحتلال عززت انتشارها في محيط الحرم، وعلى بواباته الرئيسية، والحواجز المنتشرة في محيطه، وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين، وأخضعت عددا منهم للتفتيش الجسدي، بحسب (وفا).

ومنذ عام 1994، والاحتلال الإسرائيلي يفرض تقسيما على الحرم الإبراهيمي بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، بعد أن ارتكب أحد المستوطنين مجزرة بإطلاقه النار على مصلين في شهر رمضان من ذلك العام؛ مما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا.

ويفتح الاحتلال الحرم بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة 27 منه، وصلاة عيدي الفطر والأضحى، وذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.

ويقع الحرم في البلدة القديمة من الخليل، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، ويضم أضرحة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام.

المصدر : وكالة الأنباء الفلسطينية