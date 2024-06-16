40 ألف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال (فيديو)

أدى أكثر من 40 ألف مصلٍّ، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال، والاعتداء على المصلين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من دخوله لأداء صلاة العيد.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 ألف مصلٍّ أدوا صلاة العيد في الأقصى، وأن آلافًا آخرين لم يتمكنوا من ذلك بسبب الإغلاق والتضييق والمنع من الدخول.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين الموجودين فيه، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول؛ مما حدا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.

صلاة عيد الأضحى في الرحاب المباركة pic.twitter.com/2vKPGLCQCU — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 16, 2024

آلاف المصلين في الحرم الإبراهيمي

كما أدى ثمانية آلاف مصلٍّ اليوم الأحد صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف، رغم التشديدات وعراقيل الاحتلال المفروضة على الحرم ومحيطه.

وقال مدير أوقاف الخليل، إن الآلاف وصلوا إلى الحرم الإبراهيمي وساحاته الخارجية لأداء صلاة العيد، رغم قيود قوات الاحتلال.

قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي في باب المجلس بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى لصلاة عيد الأضحى pic.twitter.com/SBDlGRHMiB — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 16, 2024

وأوضح، أن قوات الاحتلال عززت انتشارها في محيط الحرم، وعلى بواباته الرئيسية، والحواجز المنتشرة في محيطه، وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين، وأخضعت عددا منهم للتفتيش الجسدي، بحسب (وفا).

ومنذ عام 1994، والاحتلال الإسرائيلي يفرض تقسيما على الحرم الإبراهيمي بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، بعد أن ارتكب أحد المستوطنين مجزرة بإطلاقه النار على مصلين في شهر رمضان من ذلك العام؛ مما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا.

تغطية صحفية| رغم اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ومنع عدد منهم من الدخول… 40 ألف فلسطيني أقاموا صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك وفقاً للأوقاف الإسلامية pic.twitter.com/UTxEom2X9l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 16, 2024

ويفتح الاحتلال الحرم بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة 27 منه، وصلاة عيدي الفطر والأضحى، وذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.

ويقع الحرم في البلدة القديمة من الخليل، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، ويضم أضرحة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام.