إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن حزب الله اللبناني أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية، مساء الأحد، إن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح هاغاري “سنعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال. هذا أمر غير قابل للتفاوض”، مضيفا أن حزب الله يصعّد هجماته ضد إسرائيل.

“حافة تصعيد أوسع نطاقا”

وتابع هاغاري “هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة”.

وأطلق حزب الله، الأسبوع الماضي، أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الأشهر الثمانية التي تبادل فيها إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب في غزة.

وبعد تبادل كثيف نسبيا لإطلاق النار على مدى الأسبوع المنقضي، تراجع إطلاق النار أمس الأحد من حزب الله، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ ضربات جوية ضد أهداف للحزب في جنوبي لبنان.

وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للحد من الأعمال القتالية على الحدود الجنوبية للبنان.

ويؤكد حزب الله أنه لن يوقف إطلاق النار ما لم يتوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 37 ألف شهيد، وأكثر من 84 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي للقطاع.