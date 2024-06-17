الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في الحرب على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على موقعه الرسمي مقتل 662 ضابطا وجنديا، وإصابة 582 بجروح بليغة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا للأرقام المعلنة من جيش الاحتلال، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب ارتفع إلى 3848، بينهم 1942 خلال المعارك البرية في القطاع.

أهالي الجنود: كفى للحرب

ومع دخول الحرب شهرها التاسع في السابع من يونيو/حزيران، تظاهر العشرات أمام منزل وزير الدفاع يوآف غالانت في أميكام شمال تل أبيب للمطالبة بوقفها.

ورفع المتظاهرون شعارا على لافتات وعلى قمصانهم “أهالي الجنود يصرخون: كفى”.

وتمّت تعبئة مئات الآلاف من الجنود والاحتياطيين في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، ولا يزال الكثيرون منهم يشاركون في الحرب.