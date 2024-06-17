الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في الحرب على غزة
17/6/2024-|آخر تحديث: 17/6/202405:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على موقعه الرسمي مقتل 662 ضابطا وجنديا، وإصابة 582 بجروح بليغة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا للأرقام المعلنة من جيش الاحتلال، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب ارتفع إلى 3848، بينهم 1942 خلال المعارك البرية في القطاع.
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أهالي الجنود: كفى للحرب
ومع دخول الحرب شهرها التاسع في السابع من يونيو/حزيران، تظاهر العشرات أمام منزل وزير الدفاع يوآف غالانت في أميكام شمال تل أبيب للمطالبة بوقفها.
ورفع المتظاهرون شعارا على لافتات وعلى قمصانهم “أهالي الجنود يصرخون: كفى”.
وتمّت تعبئة مئات الآلاف من الجنود والاحتياطيين في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، ولا يزال الكثيرون منهم يشاركون في الحرب.
المصدر : الفرنسية