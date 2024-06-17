رسائل تهنئة من أندية ودوريات عالمية للمسلمين بعيد الأضحى ولاعبون يشاركون الاحتفال

قدمت أندية ولاعبون في دوريات مختلفة حول العالم تهانيها للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي وافق الاحتفال به أمس الأحد 16 من يونيو/حزيران في معظم الدول الإسلامية.

وحرصت معظم الأندية الأوروبية وكذلك الدوريات العالمية على مشاركة المسلمين الاحتفال بتلك المناسبة، عبر حساباتها على مواقع التواصل، لزيادة الترابط بين الساحرة المستديرة وجمهورها.

وقاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المهنئين فكتب عبر حسابه “خالص تمنياتنا لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم.. كل عام وأنتم بخير”.

🙏🏻 خالص تمنياتنا لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم…كل عام وأنتم بخير 🕋

#عيد_اضحى_مبارك #عيد_مبارك pic.twitter.com/19qsBN0NFn — FIFA – عربي (@fifacom_ar) June 16, 2024

وقدّم الدوري الإنجليزي “بريميرليغ” كلمات التهنئة والاحتفال بتلك المناسبة ذات الخصوصية، وتبعه في ذلك أغلب الأندية من بينها مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.

عيدكم مُبارك وكل عام وأنتم بخير 🤩 pic.twitter.com/zH90epIOfy — Premier League Arabic (@PLinArabic) June 15, 2024

وتغنى نادي أستون فيلا بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه بالعربي وكتب “أهلا أهلا بالعيد نهنئكم بحلول ⁧‫عيد الأضحى‬⁩ المبارك، ‏كل عام وأنتم بخير”.

🎈أهلا أهلا بالعيد 🎈 نادي أستون فيلا يهنئكم بحلول #عيد_الأضحى المبارك 💜 كل عام وأنتم بخير! 😍#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/efypcsseaf — أستون فيلا (@AVFCArabia) June 15, 2024

ولم يفوّت حساب الدوري الإسباني “لا ليغا” تلك الفرصة لتهنئة متابعيه حول العالم بالعيد، وسارت الأندية على خطاه بنشر رسوم تعبيرية وصور وكذلك كلمات خاصة تعبّر عن البهجة بهذا اليوم الكريم، وكان أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتليتكو.

وكتب نادي ريال بلد الوليد مطلع أغنية أم كلثوم الشهيرة “يا ليلة العيد آنستينا وجددتِ الأمل فينا”، مهنئا الأمة العربية والإسلامية، ومتمنيا عيد أضحى سعيدا مليئا بالحب والسعادة.

يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا 🥳 #ريال_بلدالوليد يهنئ الأمة العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى سعيد مليء بالحب والسعادة 💜 pic.twitter.com/glRADFUeH7 — نادي ريال بلد الوليد (@RvalladolidARAB) June 15, 2024

وهنّأ بطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، المسلمين بالعيد على لسان قائد الفريق، ماركينيوس، في فيديو بثه النادي عبر حسابه.