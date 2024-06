رسائل تهنئة من أندية ودوريات عالمية للمسلمين بعيد الأضحى ولاعبون يشاركون الاحتفال

قدمت أندية ولاعبون في دوريات مختلفة حول العالم تهانيها للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي وافق الاحتفال به أمس الأحد 16 من يونيو/حزيران في معظم الدول الإسلامية.

وحرصت معظم الأندية الأوروبية وكذلك الدوريات العالمية على مشاركة المسلمين الاحتفال بتلك المناسبة، عبر حساباتها على مواقع التواصل، لزيادة الترابط بين الساحرة المستديرة وجمهورها.

وقاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المهنئين فكتب عبر حسابه “خالص تمنياتنا لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم.. كل عام وأنتم بخير”.

وقدّم الدوري الإنجليزي “بريميرليغ” كلمات التهنئة والاحتفال بتلك المناسبة ذات الخصوصية، وتبعه في ذلك أغلب الأندية من بينها مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.

وتغنى نادي أستون فيلا بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه بالعربي وكتب “أهلا أهلا بالعيد نهنئكم بحلول ⁧‫عيد الأضحى‬⁩ المبارك، ‏كل عام وأنتم بخير”.

ولم يفوّت حساب الدوري الإسباني “لا ليغا” تلك الفرصة لتهنئة متابعيه حول العالم بالعيد، وسارت الأندية على خطاه بنشر رسوم تعبيرية وصور وكذلك كلمات خاصة تعبّر عن البهجة بهذا اليوم الكريم، وكان أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتليتكو.

وكتب نادي ريال بلد الوليد مطلع أغنية أم كلثوم الشهيرة “يا ليلة العيد آنستينا وجددتِ الأمل فينا”، مهنئا الأمة العربية والإسلامية، ومتمنيا عيد أضحى سعيدا مليئا بالحب والسعادة.

وهنّأ بطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، المسلمين بالعيد على لسان قائد الفريق، ماركينيوس، في فيديو بثه النادي عبر حسابه.

باسم باريس سان جيرمان، الكابتن ماركينيوس يتمنى لكم ولعائلاتكم عيد أضحى مبارك سعيد 🌙

On behalf of PSG, our captain Marquinhos wishes you and your families joyous and blessed Eid Al-Adha 🌙 pic.twitter.com/2ql95sl8O4

— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 16, 2024