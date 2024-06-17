شاهد: تكبيرات العيد من أطفال غزة أمام مستشفى شهداء الأقصى

تصاعدت تكبيرات العيد من مجموعة من الأطفال في وقفة أمام مستشفى شهداء الأقصى بوسط قطاع غزة اليوم الاثنين، احتفالا بعيد الأضحى، رغم الأوضاع القاسية التي يعيشها القطاع المحاصر.

ورفع الأطفال شعارات منها “أين حقوق الأطفال التي كفلتها المواثيق الدولية؟”، “سلام لأرواح شهداء أطفال غزة”، “سنحيا بالأمل رغم الألم.. عيدكم مبارك”.

وشارك الآلاف من الأطفال في غزة مع أسرهم في صلاة عيد الأضحى أمس الأحد، على أنقاض المساجد المدمرة في القطاع، في مشهد يبرز الإصرار على أحياء شعائر العيد رغم الظروف التي فرضتها الحرب.

وأجبر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أكثر من مليون من سكانه على النزوح من منازلهم إلى مخيمات للإيواء في جنوبي القطاع، حيث يعيشون وسط ظروف بالغة الصعوبة، ويواجهون شحا شديدا في المتاح من الطعام.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 37 ألف شهيد، وأكثر من 84 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة.