طاقم سفينة يونانية يوثق تعرضها لهجوم من الحوثيين في البحر الأحمر (فيديو)

بث طاقم سفينة يونانية مشاهد توثق اللحظات الأولى عقب تعرضهم لهجوم من الحوثيين قبل أيام في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت في 12 من يونيو/حزيران الجاري استهداف السفينة (M/V Tutor) المملوكة لشركة يونانية وترفع علم سيبيريا في البحر الأحمر بزورق مسيّر وعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وأدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وكانت معرَّضة للغرق، وفق إعلان الحوثيين.

وقالت الجماعة إنها استهدفت السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها “قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”، في إشارة إلى إسرائيل.

وتُظهر المشاهد المصورة التي جرى تداولها في الساعات الماضية لحظات التوتر بين طاقم السفينة عقب تعرضها للاستهداف، ومحاولة التعامل مع الحدث وإجراء اتصالات لإبلاغ الجهات المعنية، كما وثق الطاقم عمليات إجلائه من على متن السفينة.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردّا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.