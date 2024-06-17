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“ما الذي يحاولون إخفاءه؟”.. نجل نتنياهو يتهم الجيش الإسرائيلي بـ”الخيانة”

يائير نتنياهو الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي (الفرنسية)
17/6/2024-|آخر تحديث: 17/6/202404:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اتهم يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بـ”الخيانة” في مواجهة هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت، أمس الأحد، وقف تحقيق يجريه مراقب الدولة ماتانياهو أنجلمان في “إخفاقات” 7 من أكتوبر، لحين عقد المحكمة جلسة استماع في يوليو/تموز المقبل.

وانتقد يائير قرار المحكمة، متسائلا عبر منصة إكس “ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟”.

وأضاف “لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادعاء أنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجو في 7 من أكتوبر؟”.

واتهم يائير المحكمة نفسها بقوله “لجنة التحقيق، على الرغم من اسمها المنمق، يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، ومن ثَم تُستخدم كلجنة تستر لليسار”، في إشارة إلى معارضي حكومة والده. ولم يصدر من الجهات التي انتقدها نجل نتنياهو تعليق فوري على اتهاماته.

وفي الأشهر الماضية، أعلن قادة كبار بأجهزة الأمن والمخابرات والجيش تحمُّلهم مسؤولية عن إخفاق السابع من أكتوبر، بينما يرفض نتنياهو تحمُّل أي مسؤولية عن هجمات حماس.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، خاصة “القضاء” على حماس واستعادة الأسرى من القطاع.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات