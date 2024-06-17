“ما الذي يحاولون إخفاءه؟”.. نجل نتنياهو يتهم الجيش الإسرائيلي بـ”الخيانة”

اتهم يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بـ”الخيانة” في مواجهة هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت، أمس الأحد، وقف تحقيق يجريه مراقب الدولة ماتانياهو أنجلمان في “إخفاقات” 7 من أكتوبر، لحين عقد المحكمة جلسة استماع في يوليو/تموز المقبل.

وانتقد يائير قرار المحكمة، متسائلا عبر منصة إكس “ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟”.

وأضاف “لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادعاء أنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجو في 7 من أكتوبر؟”.

מה הם מנסים להסתיר? אם לא הייתה בגידה, למה הם ככ מפחדים שיבדקו גורמים חיצונים ועצמאים מה קרה? עד היום לא התקבלה תשובה למה לא עדכנו את ראש הממשלה על השיחה בלילה שלפני ה7.10? למה לא עדכנו אותו על החומר שהתגלה במסגרת הדו״ח המודיעני ״חומות יריחו״? למה ראשי הצבא והמודיעין טענו כל הזמן… pic.twitter.com/UIHmQLhkkY — Yair Netanyahu🇮🇱 (@YairNetanyahu) June 16, 2024

واتهم يائير المحكمة نفسها بقوله “لجنة التحقيق، على الرغم من اسمها المنمق، يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، ومن ثَم تُستخدم كلجنة تستر لليسار”، في إشارة إلى معارضي حكومة والده. ولم يصدر من الجهات التي انتقدها نجل نتنياهو تعليق فوري على اتهاماته.

وفي الأشهر الماضية، أعلن قادة كبار بأجهزة الأمن والمخابرات والجيش تحمُّلهم مسؤولية عن إخفاق السابع من أكتوبر، بينما يرفض نتنياهو تحمُّل أي مسؤولية عن هجمات حماس.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، خاصة “القضاء” على حماس واستعادة الأسرى من القطاع.