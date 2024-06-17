مقتل 15 على الأقل جراء تصادم قطارين في الهند (فيديو)

قال مسؤول في الشرطة إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عِشرات آخرون بعد أن اصطدم قطار بضائع بقطار ركاب في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند، اليوم الاثنين.

وسعت فرق الإنقاذ لإخراج ركاب يُخشى أنهم محاصرون داخل القطار. ونشرت وسائل إعلام صورا للحادث أظهرت حاويات من قطار البضائع متناثرة على القضبان وعربة واحدة انقلبت على أحد جوانبها لتصبح في وضع شبه عمودي.

وجاء الحادث بعد مرور عام على حادث آخر كان الأسوأ منذ 20 عاما.

ووفقا لوكالة رويترز، اصطدم قطار البضائع بقطار كانشانجونجا إكسبريس، الذي كان في طريقه إلى كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية من ولاية أجارتالا في شمال شرقي البلاد، مما تسبب في خروج ثلاث عربات من قطار الركاب عن القضبان.

وقال مسؤول كبير في الشرطة بمنطقة دارجيلنغ بولاية البنغال الغربية حيث وقع الحادث، لوكالة أنباء آسيا الدولية “أنقذنا ما بين 25 و30 مصابا، إصاباتهم ليست قاتلة. لقد أنقذناهم مع أمتعتهم”.

وقال مسؤولون من سلطات السكك الحديدية للمصدر ذاته إن هناك مخاوف من وجود أشخاص محاصرين داخل العربات المحطمة.

ولقي 288 شخصا حتفهم قبل عام في أسوأ حادث قطار في الهند منذ أكثر من عقدين في ولاية أوديشا المجاورة.