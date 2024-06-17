ممثل مصري يشارك في بطولة مسلسل إسرائيلي

تفاعل ناشطون في مصر غضبا من مشاركة ممثل شاب يحمل الجنسية المصرية في المسلسل الإسرائيلي “بيت داود” الذي ستنتجه شركة أمازون، بينما بادرت نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى التبرؤ من هذه المشاركة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الممثل المصري مايكل إسكندر سيجسد شخصية الملك داود في المسلسل التلفزيوني، إلى جانب عدد من الفنانين الإسرائيليين.

وحظي الفيلم بترويج إعلامي ضخم من صحف ووسائل إعلام إسرائيلية، بعدما أعلنت أمازون عن الفيلم والمشاركين فيه قبل 4 أيام.

وعبّر إسكندر عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل بيت داود، وكتب عبر حسابه بمنصة إنستغرام “تجربة رائعة في حياتي، لا أستطيع وصف مشاعري بالكلمات”.

انتقادات على مواقع التواصل

وذكرت صحف ومواقع مصرية أن الممثل الشاب مايكل إسكندر وُلد في مصر، وغادرها بعمر 9 سنوات، وسافر مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشن ناشطون هجومًا وانتقادات لاذعة لمشاركة الممثل الشاب في هذا العمل، بينما يواجه أهالي قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًّا منذ أكثر من 8 أشهر، معبّرين عن رفضهم للتطبيع مع الاحتلال فنيًّا.

وكتب المدون صابر عكاشة “مايكل إسكندر مجرد طفل عايش في أمريكا ومضحوك عليه والإغراءات قوية جدًّا والترهيب أقوى”.

وأضاف عبر حسابه بفيسبوك “ما دخل النقابات المصرية وما مصلحة الإعلام في كل ده؟! هو ده بقى المشهد العبثي اللي لازم يتعمل له حدود قبل الكارثة الحقيقية ما تحصل”.

وعلقت المدونة سلوى أشرف قائلة “وده مين يعرفه أصلا، حتى اسمه مش مصري جبتوا منين إنه مصري، ولا تقصدوا إن أهله من جذور مصرية، ما هي إسرائيل مش كيان واحد دي مجموعة شعوب وأجناس، فتحروا الدقة، وبلاش توصمونا بشيء ما يخصناش”.

“لا علاقة للنقابة به”

من جانبه، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ردًّا على الجدل المثار “أنا لا أعرف من هذا الشاب، ولم أره من قبل، وغير مقيد بالنقابة، وليس له أي علاقة بها نهائيًّا”.

وأضاف في تصريحات لصحف محلية “مايكل إسكندر غير مقيد بالنقابة وغير تابع لها، وبالتالي ليس للنقابة موقف تجاهه”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن “اختيار ممثل مصري المولد في دور أحد أهم القادة في التاريخ اليهودي، يُنظر إليه على أنه استفزازي بشكل خاص في الآونة الأخيرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “قبل سنوات قليلة كانت هناك ضجة بعد أن ترددت أنباء عن أن الإسرائيلية جال جادوت ستلعب دور كليوباترا في فيلم يتناول حياتها”.

كما ذكرت الصحيفة أنه سيشارك في المسلسل أيضًا الممثل علي سليمان، وهو من عرب 48، الذي سيلعب دور الملك شاؤول، ويالي توبول مارجاليت التي ستلعب دور ماريف، والممثلة البريطانية إندي لويس التي ستلعب دور ميشال، وهما ابنتا شاؤول.