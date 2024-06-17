نتنياهو يعلن حل حكومة الحرب بعد مطالبة بن غفير وسموتريتش بالانضمام إليها

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني حل حكومة إدارة الحرب، بعد مغادرة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت لها.

وكانت حكومة الحرب قد شُكّلت يوم 11 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاتخاذ القرارات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن القرار كان متوقعا بعد محاولات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الانضمام إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يتخذ نتنياهو القرارات المهمة المرتبطة بالحرب خلال اجتماعات مصغرة لا تضم بن غفير.

لا مجلس وزاريا لقادة التحالف

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن نتنياهو قوله إن حكومة الحرب كانت بناء على طلب غانتس، وبالتالي “لا حاجة إلى حكومة الحرب بمجرد مغادرة غانتس لها”.

كما نقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إنه لن يكون هناك مجلس وزاري جديد مكون من قادة الأحزاب التي تشارك في الائتلاف الحاكم، وهي الفكرة التي دعا إليها كل من بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأضافت جيروزاليم بوست أن نتنياهو قال في اجتماع مجلس الوزراء الأمني أمس الأحد إنه “لتحقيق هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات قد لا تكون مقبولة دائما من المستوى العسكري”.