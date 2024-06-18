البيت الأبيض يعلق على فيديوهات “مبتورة ورخيصة” لبايدن (شاهد)

ندد البيت الأبيض بنشر المعسكر المعارض للرئيس جو بايدن، مقاطع فيديو “من المفترض أن تثبت التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن” قائلًا إن المشاهد تم اقتطاعها والتلاعب بها.

وتحدثت الناطقة باسم الرئاسة كارين جان بيار خلال الإيجاز الصحفي اليومي، الاثنين، عما وصفته “بمقاطع فيديو زائفة رخيصة” وقالت إن “هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين”.

وجاء ذلك ردًا على ما بثته في الأيام الأخيرة وسائل إعلام محافظة، وخاصة (صحيفة نيويورك بوست) وحساب رسمي للحزب الجمهوري على شبكات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو قصيرة عن بايدن.

ونشر الحزب الجمهوري في صفحته على منصة إكس مقطع فيديو للرئيس بايدن مع تعليق يقول “فيما يلي خمس دقائق متتالية توضح بالضبط سبب ملاحظة المحقق الخاص لتراجع اللياقة العقلية لبايدن”.

وأظهر مقطع الفيديو الرئيس الأمريكي في عدة لقطات من فعاليات ومقابلات وأنشطة خلال مناسبات مختلفة، لكنها جميعًا يبدو فيها الرئيس الأمريكي تائهًا أو يتحدث بكلمات مبهمة أو أن ينسى كلمات وجمل ولا يستطيع إكمالها.

Here are five straight minutes that show exactly why the special counsel noted Biden's diminished mental fitness (@KJP46 does NOT want you to see this)pic.twitter.com/2NhU1yJi53 — Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 17, 2024

“شارد الذهن ومرتبك”

وفي أحد المقاطع، يبدو الديموقراطي البالغ 81 عامًا شارد الذهن ومرتبكًا وهو يشاهد عرضًا للقفز بالمظلات مع قادة آخرين من دول مجموعة السبع خلال قمة الأسبوع الماضي في إيطاليا.

وأشارت الناطقة باسم الرئاسة كارين جان بيار، في هذا الصدد إلى أن “جو بايدن ابتعد عمدًا عن المجموعة لتهنئة أحد المظليين” وقالت إن ذلك يظهر “من خلال مواصلة الفيديو لفترة أطول قليلًا”.

ويظهر مقطع آخر بايدن وهو ساكن تمامًا خلال حفل موسيقي أقيم في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض، ووصفه خصوم الرئيس الأمريكي بأنه “دليل على تشوش ذهنه”.

وقالت المتحدثة مازحة “كان الرئيس يستمع إلى الموسيقى ولم يكن يرقص.. معذرة، لم أكن أعلم أن عدم الرقص مؤشر على مشكلة صحية”.

“تائهًا على المسرح”

كما أعرب البيت الأبيض في نهاية الأسبوع عن غضبه بعد تداول مقطع فيديو في الأوساط المحافظة والداعمة لترمب مأخوذ من اجتماع سياسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ويظهر في المقطع بايدن وهو يبدو تائهًا على المسرح، قبل أن يمسك سلفه باراك أوباما معصمه ويوجهه نحو المخرج.

“الرئيس الثمانيني”

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على منصة إكس إن جريدة “نيويورك بوست، مرة أخرى، لا تحترم قراءها”.

وقال المتحدث إن الرئيس الأمريكي بقي على المسرح ليستمتع باحتفاء أنصاره به.

ويشكل عمر بايدن (81 عامًا) مصدر قلق كبير بين الناخبين، بحسب استطلاعات الرأي، وهو زاوية هجوم متكررة من منافسه الأكبر دونالد ترمب.