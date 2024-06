البيت الأبيض يعلق على فيديوهات “مبتورة ورخيصة” لبايدن (شاهد)

ندد البيت الأبيض بنشر المعسكر المعارض للرئيس جو بايدن، مقاطع فيديو “من المفترض أن تثبت التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن” قائلًا إن المشاهد تم اقتطاعها والتلاعب بها.

وتحدثت الناطقة باسم الرئاسة كارين جان بيار خلال الإيجاز الصحفي اليومي، الاثنين، عما وصفته “بمقاطع فيديو زائفة رخيصة” وقالت إن “هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين”.

وجاء ذلك ردًا على ما بثته في الأيام الأخيرة وسائل إعلام محافظة، وخاصة (صحيفة نيويورك بوست) وحساب رسمي للحزب الجمهوري على شبكات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو قصيرة عن بايدن.

ونشر الحزب الجمهوري في صفحته على منصة إكس مقطع فيديو للرئيس بايدن مع تعليق يقول “فيما يلي خمس دقائق متتالية توضح بالضبط سبب ملاحظة المحقق الخاص لتراجع اللياقة العقلية لبايدن”.

وأظهر مقطع الفيديو الرئيس الأمريكي في عدة لقطات من فعاليات ومقابلات وأنشطة خلال مناسبات مختلفة، لكنها جميعًا يبدو فيها الرئيس الأمريكي تائهًا أو يتحدث بكلمات مبهمة أو أن ينسى كلمات وجمل ولا يستطيع إكمالها.

Here are five straight minutes that show exactly why the special counsel noted Biden's diminished mental fitness

(@KJP46 does NOT want you to see this)pic.twitter.com/2NhU1yJi53

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 17, 2024