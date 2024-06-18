تحت ضغط من إدارة بايدن.. عضوان بالكونغرس يحسمان صفقة أسلحة بـ18 مليار دولار لإسرائيل

قالت صحيفة “واشنطن بوست” نقلًا عن ثلاثة مسؤولين، لم تذكر أسماءهم، إن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة 18 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة الرئيس جو بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن القرار يعكس “رغبة قوية في واشنطن للاستمرار في تدفق الأسلحة إلى إسرائيل”، وذلك على الرغم من مطالبة أعضاء في الكونغرس بأن “تستخدم الولايات المتحدة نفوذها للضغط على إسرائيل للحد من كثافة الحرب في قطاع غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

وأوضحت الصحيفة أن النائبين، ميكس وكاردين، هما أرفع المسؤولين الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من بين أربعة أعضاء يمكنهم بشكل فعلي وقف المبيعات العسكرية الأمريكية للخارج.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العضوين الجمهوريين الرئيسيين في اللجنة، وهما السيناتور جيمس ريش والنائب مايكل ماكول، وافقا على صفقة الأسلحة الضخمة لإسرائيل، والتي تتضمن طائرات “إف-15” منذ عدة أشهر.

ومن ثم، يمكن لوزارة الخارجية الأمريكية أن تمضي قدمًا وتخبر الكونغرس بالموافقة على صفقة الأسلحة لإسرائيل، وهي الخطوة اللازمة لإتمام الصفقة.

غير أن واشنطن بوست أشارت إلى أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية رفض التعليق حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمت بالفعل أم لا.

“حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”

وقال ميكس للصحيفة إنه كان على اتصال وثيق بالبيت الأبيض بشأن الصفقة، وإنه “حث الإدارة بشكل متكرر على مواصلة الضغط على إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني على كافة الأصعدة والحد من الخسائر في صفوف المدنيين”.

وأضاف أن طائرات “إف-15” سوف تسلم لإسرائيل بعد سنوات من الآن”، كما أنه “يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات إيران وحزب الله”.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات في صفوف الحزب الديمقراطي لإدارة بايدن، من جانب الأعضاء التقدميين، لعدم استخدام نفوذ الولايات المتحدة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لطلب واشنطن عدم القيام بعملية برية في رفح.