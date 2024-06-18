مدرب البرتغال يدافع عن اختيار رونالدو للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية

دافع الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال عن قائده كريستيانو رونالدو، وأشاد بأهميته كقائد للمنتخب البرتغالي قبل مشاركته السادسة القياسية في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في البطولة القارية، الثلاثاء، بملاقاة التشيك ضمن المجموعة السادسة، حيث يستعد رونالدو هداف النصر السعودي لكتابة التاريخ.

وسجل رونالدو، المولود عام 1985، 51 هدفا خلال 52 مباراة للنصر ومنتخب البرتغال خلال موسم 2023/2024 وسيعزز رقمه القياسي بالمشاركة في كأس أمم أوروبا للمرة السادسة.

وقال مارتينيز خلال مؤتمر صحفي الاثنين “خبرته مهمة للغاية داخل غرفة خلع الملابس، لكننا ندرك أنه ستكون هناك أوقات صعبة خلال البطولة، وعلينا أن نرى إذا كنا نمتلك الإمكانات اللازمة للتقدم”.

وأضاف “كريستيانو اللاعب الوحيد الذي شارك في خمس نسخ لكأس أمم أوروبا ويستعد لتسجيل مشاركته السادسة”.

وشارك رونالدو في 207 مباريات مع منتخب البرتغال من بينها 25 مشاركة في كأس أمم أوروبا، وكلاهما ضمن الأرقام القياسية في عالم كرة القدم، كما يعتبر الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفًا.

وفي المجمل سجل رونالدو 130 هدفًا لمنتخب بلاده وهو رقم قياسي أيضًا.

وأوضح مارتينيز “لا أحد ينضم للمنتخب الوطني فقط بفضل اسمه.. بالنسبة لنا كريستيانو هداف، هو شخص يمكنه القيام بالحركة الأخيرة وبإمكانه أيضًا التضييق على المدافعين لفتح مسافات”.

وختم بالقول “على مدار الأعوام غيّر كريستيانو من طريقة لعبه بعض الشيء، لكن كريستيانو موجود في المنتخب الوطني عن جدارة والأرقام موجودة لدعم ذلك”.