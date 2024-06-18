مسؤول إسرائيلي يتهم المتظاهرين ضد نتنياهو بأنهم أعضاء في حركة حماس (فيديو)

اتهم نائب رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نيسيم فاتوري، المتظاهرين الذين يحتجون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم “أذرع” لحركة حماس الفلسطينية.

وقال فاتوري: هناك عدة أذرع لحماس منها المخربون القتلة ومنها ذراع المظاهرات التي تخرج ضد نتنياهو.

وطالب زعيم معسكر الدولة بيني غانتس، نتنياهو بإقالة فاتوري من منصبه نائبًا لرئيس الكنيست وإدانة تصريحاته بشأن المتظاهرين، في حين قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن حكومة نتنياهو تركز دائمًا على البحث عمن يتحمل مسؤولية إخفاقاتها وطالب باستقالتها فورًا.

يأتي ذلك في وقت خرجت فيه مظاهرات احتجاج ضد نتنياهو، تطالب بانتخابات مبكرة وإجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

זה כנראה תיעוד פגיעת הזרם במפגין שגרמה לפציעתו, להבנתי עם חשד לשבר בירך. בנוסף לו שני פצועים נוספים, אחד עם חבלות בראש ובארובת העין ושלישית, רפואה מתנדבת שנפגעה ממכת״זית בעינה צילום: תניא ציון וולדקס pic.twitter.com/DyujyuZ59A — Bar Peleg (@bar_peleg) June 17, 2024

اعتقالات وإصابات

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين، 8 متظاهرين فيما أصيب 3 آخرون على الأقل، خلال تفريق الشرطة لمتظاهرين تجمعوا أمام منزل نتنياهو بالقدس المحتلة مطالبن بانتخابات مبكرة وإجراء صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وكان عشرات آلاف من الإسرائيليين قد تظاهروا قبالة الكنيست للمطالبة بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات، قبل أن يتوجهوا إلى قبالة منزل رئيس الوزراء.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في طوق فرضته في محيط منزل نتنياهو، قبل أن تحاول منع الحشود من التقدم واختراق الحواجز الشرطية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عناصر الشرطة وهم يدفعون بالقوة متظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء في شارع غزة.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أضرم بعضهم النيران في أوراق كانت على الأرض، ورددوا شعارات تنادي بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.