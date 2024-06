أكسيوس: البيت الأبيض يلغي اجتماعًا مهمًا مع إسرائيل بسبب فيديو نتنياهو

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي إن البيت الأبيض ألغى اجتماعًا أمريكيًا إسرائيليًا رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده غدًا الخميس، بعد أن نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو زعم فيه أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن حليفتها إسرائيل.

وأفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية للموقع، أن كبار مستشاري الرئيس جو بايدن غاضبون مما جاء في الفيديو. وهي رسالة سلمها المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين شخصيًا لنتنياهو في اجتماع بعد ساعات من نشر الفيديو. وبعدها قرر البيت الأبيض الذهاب أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس.

وقالت مصادر إسرائيلية لـ”أكسيوس” إن هوشستاين بمجرد دخوله إلى غرفة الاجتماعات، أخبر نتنياهو أن الاتهامات الواردة في الفيديو غير دقيقة.

وأضافت المصادر أن كبار مستشاري بايدن قرروا إلغاء الحوار الاستراتيجي بشأن إيران، والذي كان من المقرر أن يشمل ساعات عدة من الاجتماعات يشارك فيها مسؤولون من وزارة الخارجية والبنتاغون ووكالات الاستخبارات الأمريكية، إلى جانب نظرائهم الإسرائيليين.

وقال مسؤول أمريكي: “هذا القرار يوضح أن هناك عواقب لمثل هذه الأعمال”، فيما أوضح مسؤول إسرائيلي قائلًا “الأمريكيون غاضبون.. فيديو نتنياهو تسبب في أضرار جسيمة”.

وكان نتنياهو قال في الفيديو متحدثًا باللغة الإنجليزية “من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل”.

واستغرب البيت الأبيض من محتوى هذا التصريح، حيث أشارت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير إلى أنه تم إيقاف شحنة واحدة فقط من الأسلحة منذ بدء الحرب، في حين تدفقت أسلحة بمليارات الدولارات دون عوائق تذكر.

وقالت: “نحن حقًا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه نتنياهو”.

Give us the tools and we'll finish the job. pic.twitter.com/eQHpyd9q0X

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 18, 2024