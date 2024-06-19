جمهور الجزيرة مباشر: نتنياهو يخشى انهيار دولته بسبب الانقسامات الداخلية (فيديو)

تفاعل عدد من أفراد جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، وقوله إن ثمن الحرب باهظ.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديوهات” أرسلوها عبر تطبيق “تلغرام” أن نتنياهو أصبح يخشى وقوع انهيار وانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، واندلاع حرب أهلية في دولته.

واعتبر آخرون أن هذه التحذيرات تعد مناورة سياسية وأداة تضليل من حكومة نتنياهو التي تشهد انهيارًا وتفتتًا داخليًا على الأصعدة جميعها بما في ذلك المستوى السياسي والعسكري.

وأكد مشاركون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد حرق الأخضر واليابس، وإطالة أمد الحرب أكثر ما يمكن خوفًا من محاكمته ومساءلته، وتصنيفه كمجرم حرب.

وقال نتنياهو في وقت سابق إن الوحدة الداخلية شرط أساس لما سماه النصر في الحرب، والحرب الأهلية يجب ألا تحدث في إسرائيل، متهمًا ما وصفها بأقلية متطرفة بممارسة العنف معتبرًا أنها لا تمثل أغلبية الشعب.

وجاء كلام نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في تأبين قتلى من الجيش الإسرائيلي سقطوا في المعارك البرية بقطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 37 ألفًا و396 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85 ألفًا و523 إصابة.

ولا يزال الآلاف من الضحايا الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.