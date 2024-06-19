شاهد: أول تعليق من رئيس أركان جيش الاحتلال على فيديو “الهدهد”

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن “حزب الله” اللبناني نشر أمس “قدرات يعرفها الجيش”، مشيرًا إلى أنه “يجهز حلولًا للتعامل مع هذه القدرات”.

وأضاف هاليفي في كلمة له اليوم الأربعاء، أمام عدد من جنود جيش الاحتلال، في أول رد منه على عملية “الهدهد” أمس “هناك الكثير من قوات الجيش منشغلة بشن الهجمات على حزب الله واليوم قتلنا عددًا من النشطاء. اليوم ندافع وغدًا ننتصر وبعد غد نعيد مواطنينا إلى واقع أمني أفضل”.

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن جيشه يمتلك قدرات قوية، وأنه سوف يتم الكشف عنها في الوقت المناسب، على حد قوله.

وأمس الثلاثاء، نشر “حزب الله” اللبناني، مقطع “فيديو” لما قال إنها مشاهد رصد جوي لمنشآت عسكرية ومناطق حيوية شمال إسرائيل، بينها ميناء حيفا، بوساطة طائرة استطلاع لم يرصدها الجيش الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدًا لافتًا، ودعت الولايات المتحدة مرارًا إلى احتوائه.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلّفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل حربها متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.