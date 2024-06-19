نيويورك تايمز: مشروع رصيف غزة العائم فشل وتفكيكيه بات وشيكًا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رصيف غزة العائم ظل في الخدمة لمدة 10 أيام فقط، وأنه خضع لعمليات إصلاح متكررة بعد أن حطمته الأمواج الهائجة، أو تم فصله لتجنب المزيد من الضرر، أو توقيفه مؤقتًا بسبب مخاوف أمنية.

وقالت الصحيفة في تقرير، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية كانت تريد لهذا المشروع أن يستمر أكثر، وضغطت على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى غزة عبر الطرق البرية، وهي طريقة أكثر فعالية بكثير لتقديم الإغاثة.

وأفادت المنظمات الإغاثية العاملة في قطاع غزة، أن الرصيف العائم الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 230 مليون دولار، والذي بناه الجيش الأمريكي في وقت قياسي لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فشل إلى حد كبير في مهمته، ومن المتوقع أن ينهي عملياته قبل أسابيع من الموعد المحدد، حسبما نقلت الصحيفة.

وتوقعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتم إنجاز جميع العمليات الإغاثية عبر الرصيف خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى جعل الرصيف غير صالح للعمل، لكن المسؤولين العسكريين حذروا من أن الرصيف العائم قد يتم تفكيكه في وقت مبكر من شهر يونيو/حزيران الجاري.

وأمر بايدن الجيش الأمريكي بالبدء في بناء الرصيف في شهر مارس/آذار الماضي، في الوقت الذي تعرض فيه لانتقادات حادة لعدم بذل المزيد من الجهد لكبح جماح الهجمات العسكرية الإسرائيلية؛ ومنذ ذلك الحين يواجه المشروع صعوبات كبرى. في الوقت الذي يعاني فيه سكان غزة من الجوع الشديد.

وقال الجيش الأمريكي يوم الجمعة، إنه سينقل الرصيف مؤقتًا لحمايته من التعرض لمزيد من الأضرار، فيما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن القرار”لم يتم اتخاذه بسهولة ولكنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات في المستقبل”، مشيرة إلى أنه سيتم سحب الرصيف إلى إسرائيل.

وتوقعت صابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، يوم الاثنين، أن تتم عملية إعادة ربط الرصيف العائم واستئناف تسليم المساعدات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكتب ستيفن سيملر، المؤسس المشارك لمعهد إصلاح السياسات الأمنية، أن الرصيف لم ينجح إلا في توفير “غطاء إنساني” لسياسة إدارة بايدن بدعم القصف الإسرائيلي على غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض البنتاغون مزاعم منشورة على وسائل التواصل تقول إن الرصيف قد استخدم في الغارة الإسرائيلية التي أدت إلى تخليص 4 أسرى إسرائيليين وتسببت في استشهاد 274 من الفلسطينيين.

وفي الساعات التي تلت عملية الإنقاذ، انتشر مقطع فيديو يظهر مروحية عسكرية إسرائيلية تقلع من الشاطئ والرصيف الأمريكي.