8 شهداء بقصف إسرائيلي على خيام النازحين في مواصي رفح (فيديو)

استشهد 18 فلسطينيًا، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء، شملت مدينة رفح ومنازل في المخيم الجديد غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 8 أشخاص، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيامًا للنازحين في منطقة المواصي شمال غربي رفح.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، وصول شهدء وجرحى إلى مستشفى العودة جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، بأن شهيدين من مدينة رفح وصلا إلى مجمّع ناصر الطبي في خان يونس، إثر استهدافهما بنيران الاحتلال، وأفادت باستشهاد اتنين آخرين جراء قصف منازل في المخيم الجديد غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أطلق الاحتلال النار على منازل المواطنين في الحي السعودي غربي مدينة رفح، ترافق مع عملية توغل لآليات عسكرية إسرائيلية في الحي.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة أبو صفية في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي المدينة وسط إطلاق نار كثيف، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه منازل المواطنين قبالة ساحل مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، انتشلت الطواقم الطبية 3 شهداء جراء قصف الاحتلال المنطقة الشمالية الغربية في المخيم، وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية الرصاص على منازل المواطنين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 37 ألفًا و396 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، 85 ألفًا و523 مصابًا.

ولا يزال الآلاف من الضحايا الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.