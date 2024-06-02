إندونيسيا.. ثوران بركان “إيبو” للمرة الثانية خلال أسبوع وتحذير من فيضانات وحمم باردة (فيديو)

ثار بركان “إيبو” بولاية مالوكو الشمالية في إندونيسيا، الأحد، مما أدى إلى ارتفاع الرماد البركاني المتصاعد نحو 7 آلاف متر.

وقال المسؤول في الإدارة الجيولوجية الإندونيسية محمد وافد في تصريحات صحفية، إن الثوران استمر أكثر من 6 دقائق، في حين وصل الرماد البركاني حتى ارتفاع نحو 7 آلاف متر.

وحذر مسؤولون محليون أهالي المنطقة من الخروج إلى الأماكن المكشوفة، وطلبوا منهم البقاء في أماكن مغلقة.

كوارث ثانوية

ونبّهت وكالة إدارة الكوارث السلطات المحلية إلى ترقّب كوارث ثانوية مثل الفيضانات المفاجئة وتدفق الحمم البركانية الباردة.

ويُظهر تحليل أجرته وكالة الأرصاد الجوية في البلاد أن المنطقة لديها احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، دون تحديد وقت متوقع لذلك.

وكانت بركان “إيبو” قد ثار في 27 من مايو/أيار المنقضي، مما أدى إلى انتشار سحب الرماد والدخان في القرى المحيطة.

وثار بركان إيبو 95 مرة منذ بداية العام الجاري، في حين يشهد أعلى مستويات نشاطه منذ 16 من مايو.

ويوجد نحو 130 بركانا نشطا في إندونيسيا التي تقع ضمن “منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ” حيث تكثر الزلازل والبراكين.