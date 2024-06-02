شاهد: شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد في بلدة الزوايدة وسط غزة

شيّع المئات من سكان قطاع غزة جثامين عدد من الشهداء المدنيين الذين ارتقوا جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مسجد أنصار في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مرسل الجزيرة مباشر أن بلدة الزوايدة وسط القطاع تعرضت، اليوم الأحد، لقصف مدفعي كثيف استهدف أحياء مدنية، وأنه تم تسجل ارتقاء 5 شهداء على الأقل.

ونقل شهود عيان أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء.

من جهتها أعلنت لجنة طوارئ البلديات في شمال قطاع غزة في كل من جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون مناطق منكوبة، بسبب الدمار الهائل الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية التي شنها الاحتلال في الأيام القليلة الماضية.

بالمقابل أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت مقر قيادة جيش الاحتلال في محور نتساريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى، فيما قالت سرايا القدس إنها استهدفت دبابة “ميركافا” في رفح.