مستوطنون يهاجمون قرية في نابلس واعتقال عمال فلسطينيين قرب القدس (فيديو)

تصدى أهالي قرية مادما جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، اليوم الأحد، لهجوم مستوطنين إسرائيليين على منازلهم، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة مع قوات الاحتلال التي كانت قد اقتحمت البلدة، واعتقلت أحد الأسرى المحررين بعد دهم منزل عائلته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمالًا فلسطينيين قرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة ظهر اليوم، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

واندلعت مواجهات فجر الأحد بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وتنفيذها حملة دهم واعتقالات.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، فقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب مدينة جنين، تخللها تفجير عبوة ناسفة، واعتقال فلسطينيَّين بعد اقتحام منزليهما.

وفي طولكرم، استهدف مقاومون قوة تابعة لجيش الاحتلال على جدار الفصل العنصري بالقرب من بلدة زيتا بإطلاق الرصاص من مسافة صفر.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي القرعان، بينما نشرت طائرات استطلاع “درون” تركزت في سماء الحي.

وأفادت مصادر محلية للمركز الفلسطيني باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي رام الله، وتسيير دوريات في شوارعها، واعتقال 6 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم امرأة من أهالي قطاع غزة بعد اقتحام بناية سكنية في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا، وحي جبل الطويل بمدينة البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك مدينة بيت لحم، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت شابين فلسطينيين بعد دهم منزلي عائلتيهما في البلدة.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد اقتحام منزله في الظاهرية جنوب المدينة، بينما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 487 فلسطينيا وإصابة نحو 4900، واعتقال أكثر من 8145 في حصيلة غير نهائية، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.