الأمم المتحدة: الأوضاع في جنوب غزة تتدهور سريعا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الأوضاع في جنوب غزة تتدهور سريعا حيث يكتظ الناس في مناطق شديدة الازدحام وسط احتياجات متزايدة.

وكشفت بعثات التقييم التابعة للأمم المتحدة أن مئات الآلاف من النازحين في جنوب غزة يواجهون صعوبات في الحصول على المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي.

وأشار المكتب إلى تضرر حوالي 57% من الأراضي الزراعية في غزة، وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، كما انخفض الناتج المحلي في غزة بنسبة تزيد على 83%، حسب منظمة العمل الدولية.

وأوضح المكتب أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا نحو اثني عشر هجومًا في الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة 24 فلسطينيًا، وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ولفت إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي على معظم أنحاء قطاع غزة، أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتشريد السكان وتدمير المنازل والبنية التحتية، فضلا عن التوغلات برية والاشتباكات العنيفة في مناطق بيت حانون، جنوب مدينة غزة، وشرق دير البلح، وشمال شرق خان يونس، وأجزاء من رفح.

وأضاف “اعتبارًا من مايو/أيار الماضي، تضرر حوالي 57% من الأراضي الزراعية في غزة، مقارنة بـ40% في فبراير/شباط الماضي، مع تسجيل محافظة خان يونس كأكبر منطقة متضررة”.

وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 79%.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.