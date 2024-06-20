الهند.. هدم مسجد كبير في “أوتار براديش” بحجة البناء دون ترخيص (فيديو)

هدمت السلطات الهندية في منطقة أكبرناجار بمدينة لكناو بولاية أوتار براديش، أحد أكبر المساجد الموجودة في الولاية بزعم البناء من دون ترخيص.

وذكرت سلطات أوتار براديش -أكبر ولاية هندية- أنه تم هدم أكثر من 1320 مبنى غير قانوني، بما في ذلك المباني الدينية، في المنطقة ضمن مشروع التجديد.

وقال مسؤولون من هيئة تنمية لكناو، الأربعاء، إن أعمال هدم المباني غير القانونية على نهر كوكريل قد اكتملت.

وأضافوا أن نحو 1169 عقارًا سكنيًّا غير قانوني وأكثر من 100 عقار تجاري تم هدمها باستخدام الآلات الثقيلة، بما في ذلك الجرافات.

यूपी : लखनऊ का अकबरपुर कल रात पूरी तरह खाली हो गया। मस्जिद और मकबरे पर रात 12.30 से 3.30 बजे तक 8 बुलडोजर चले। कोर्ट के आदेश पर अकबरपुर में कुकरैल नदी से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहां पर रिवर फ्रंट बनेगा। यहां करीब 1100 से ज्यादा पक्के मकान और झोंपड़ियां तोड़े गए हैं। pic.twitter.com/t8iXdxUlh9 — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) June 19, 2024

مسجد “حنظلة يونس”

ونقلت مواقع هندية مستقلة أن مسؤولي أعضاء هيئة تطوير مدنية لكناو واجهوا مقاومة قوية، الثلاثاء، أثناء محاولتهم المضي قدمًا في حملة الهدم في أكبرناجار، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في عاصمة ولاية أوتار براديش.

وأضافت المواقع أن الوضع تصاعد بشكل كبير عندما تحرك مسؤولو المدينة نحو مسجد “حنظلة يونس” لهدمه؛ مما أثار احتجاجات شديدة من السكان والعلماء الموجودين في الموقع.

وذكرت التقارير الواردة من هناك، اليوم الخميس، أن مشاجرة اندلعت بين الشرطة ومسؤولي المدينة والحشد المحتج، مما أدى إلى تصاعد التوترات.

وأفاد شهود أن الشرطة هددت باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين؛ مما أدى إلى التوقّف المؤقت لعمليات الهدم التي استهدفت المواقع الإسلامية.

هدم مساجد ومدارس إسلامية

وقالت مصادر في مدينة لكناو إن حملة الهدم شملت 3 مساجد هي مسجد حنظلة يونس ومسجد المدينة ومسجد المحمدية، إلى جانب ثلاث مدارس هي أهل السنة نور الإسلام، وكاظم العلوم، وفاطمة الزهراء.

وأضافت المصادر أن هذه المواقع الإسلامية شكلت نقاطًا محورية لتجدد الخلاف بين السلطات والسكان، وسط اتهامات بأن المجتمعات الإسلامية خاصة مستهدفة بحملات الهدم في ظل سياسات الحكومة الهندوسية.

وتحت قيادة رئيس وزراء ولاية أوتار براديش “يوغي أديتياناث” (وهو راهب بوذي معروف بتصريحاته المناهضة للمسلمين) بدأت أعمال الهدم لإخلاء التعدي غير القانوني على مساحة 24.5 فدانًا من الأراضي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.