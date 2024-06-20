بينهم 3 أطفال وأمهم.. الجزيرة مباشر ترصد وصول شهداء لمستشفى العودة عقب انتشال جثامينهم (فيديو)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر، وصول جثامين 4 شهداء من عائلة الراعي، التي استهدف الاحتلال منزلها قبل يومين، إلى مستشفى العودة بالنصيرات بينهم 3 أطفال وأمهم.

وأفاد شهود عيان لمراسل الجزيرة مباشر، بأن الدفاع المدني قام بانتشال عدد من جثامين الشهداء في أعقاب القصف الذي طال المنطقة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت قبل يومين، منزلين لعائلتي الراعي والمدهون في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ومنزلا ثالثا لعائلة حرب في مخيم البريج (وسط)، ودمرتها بشكل كامل.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت أنقاض المنازل المستهدفة، فيما تحاول طواقم الإنقاذ انتشالهم بصعوبة في ظل نقص الإمكانات اللازمة.

وتواصل الآليات المدفعية والطائرات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء الماضي، تنفيذ غارات متواصلة على مناطق متفرقة في رفح خاصة حي تل السلطان غرب المدينة.

وتتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا الحدودي بين رفح ومصر، وفي كل مناطق جنوب المدينة ومعظم مناطقها.

ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.