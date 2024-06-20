تايمز أوف إسرائيل: كبار مساعدي بايدن طرحوا فكرة فرض عقوبات على سموتريتش

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول أمريكي تأكيده أن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن طرحوا فكرة فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن القلق والإحباط في واشنطن وصل ذروته بشأن انهيار وشيك ومحتمل للسلطة الفلسطينية.

ولم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة قط ضد وزير إسرائيلي، واعترف المسؤول الأمريكي بأنه من غير المرجح تنفيذها، لكن الصحيفة قالت إن حقيقة أنه يجري النظر فيها، “تسلط الضوء على مدى قلق الولايات المتحدة بشأن احتمال توقف سلطة رام الله عن العمل”.

وقال مسؤول أمريكي ثان إن إدارة بايدن تخشى أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية ستستغلها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، لفتح جبهة جديدة للحرب في غزة.

ووفقًا للصحيفة، فمن شأن مثل هذا الانهيار أن يقوض أيضًا التخطيط الأمريكي لغزة ما بعد الحرب، حيث تأمل واشنطن أن تعود السلطة الفلسطينية “بعد إصلاحها” في نهاية المطاف، وتوحد الضفة الغربية والقطاع تحت كيان سياسي واحد.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال فحسب، بل تعتمد أيضًا على الحلفاء العرب للتبرع لرام الله أيضًا.

وتقول الصحيفة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار هذه القضية خلال الاجتماعات الأخيرة مع نظرائه العرب، بحسب المسؤول الأميركي الثاني ودبلوماسي عربي.

وقبل أيام اقتطع وزير المالية الإسرائيلي نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية، وحولها إلى عائلات من سماهم “ضحايا الإرهاب”.

وقال الوزير اليميني المتطرف “بموجب الأحكام التي قضت بتعويض ضحايا الإرهاب، قمنا بخصم المبالغ نفسها من أموال السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال المحكوم بها إلى أسر ضحايا الإرهاب”.

وبموجب اتفاقيات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيًا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًّا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية.

لكن إسرائيل أوقفت عمليات تحويل الأموال منذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على مقرات عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ردًّا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.