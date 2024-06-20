“حسبنا الله عليكم”.. طفلة تصرخ باكية عقب قصف إسرائيلي لمنزلها في غزة (شاهد)

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين وتجمعين لمواطنين في مدينة غزة.

ووثقت “كاميرا” الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى للقصف، حيث هرع المواطنون إلى الشوارع خوفًا من انهيار المنازل فوق رؤوسهم، فيما صرخت طفلة من هول ما رأت قائلة “حسبنا الله عليكم، إن شاء الله هيك بتموتوا، أخويا متصاوب مش عارفة إيش نعمل له”.

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأناضول، بأن عددًا من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف الطائرات الحربية والمسيّرة لمنزلين وتجمعين للمواطنين.

وأوضح الشهود أن الطائرات الحربية قصفت منزلًا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وآخر في حي الشجاعية شرقي المدينة، وأكدوا أن مُسيّرات إسرائيلية قصفت تجمعين لمواطنين، أحدهما غرب مدينة غزة، والآخر في حي الزيتون.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على القطاع رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.