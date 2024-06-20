رئيس قبرص يرد على تحذير حسن نصر الله

أكد رئيس جمهورية قبرص أن بلاده ليست طرفًا في أي أعمال عدائية بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن بلاده “تسعى دائمًا لأن تكون جزءًا من الحل وليس المشكلة”.

وفيما يتعلق بتصريحات أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، وتحذيره الذي وجّهه للحكومة القبرصية، أوضح الرئيس نيكوس خريستودوليدس أنه اطلع على هذه التصريحات، وأكد أن دور بلاده “يتجلى من خلال المبادرات الإنسانية التي يعترف بها العالم العربي والمجتمع الدولي بأسره”.

يذكر أن نصر الله كان قد هدد في وقت سابق بأن “حزب الله” سيستهدف قبرص إذا سمحت لإسرائيل باستخدام المنشآت الجوية والعسكرية في الجزيرة ضد لبنان، كما لم يستبعد تنفيذ هجوم بري على الجليل في إسرائيل.

وقال نصر الله “يجب تحذير الحكومة القبرصية من أنها إذا أتاحت لإسرائيل استخدام مطاراتها وقواعدها العسكرية لاستهداف لبنان، فإن قبرص ستُعتبر شريكًا في الحرب وستتعامل قوات المقاومة معها على هذا الأساس”.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك قنوات اتصال مع “حزب الله” أو الحكومة اللبنانية، أكد الرئيس أن “هناك بالطبع قناة اتصال مع كل من الحكومتين اللبنانية والإيرانية”، مشيرًا إلى أن هذا يتم عبر القنوات الدبلوماسية.

وعند سؤاله عما إذا كان قلقًا من تصريحات حسن نصر الله، أوضح الرئيس أن “هذه التصريحات غير مرحب بها، لكنها لا تتوافق مع الواقع الذي يظهر أن قبرص لا تشارك في أي عمليات عسكرية”، مضيفًا أن هذه الادعاءات “غير صحيحة على الإطلاق”.