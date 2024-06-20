شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في رفح (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت تجمعًا لمواطنين في شارع صلاح الدين شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصًا وإصابة آخرين.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلًا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، فيما سيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا على غزة خلّفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.