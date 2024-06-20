صربيا تهدد بالانسحاب من أمم أوروبا بسبب هتافات جماهير ألبانيا وكرواتيا.. ماذا حدث؟

يدرس اتحاد صربيا لكرة القدم التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأوروبي “يويفا” بشأن الهتافات العدائية التي يزعم أن الجماهير الكرواتية والألبانية رددوها في منافسات بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” في ألمانيا، ولم يستبعد انسحاب المنتخب الأول من البطولة.

وقال يوفان سورباتوفيتش الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم لإذاعة “أر.تي.أس” أنهم سيحثون الاتحاد الأوروبي على توقيع عقوبات على الاتحادين الكرواتي والألباني بسبب الهتافات التي يزعم أنها حدثت خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 أمس الأربعاء.

وقال “نطالب يويفا بتوقيع عقوبات، وإلا لن نستكمل منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم”. وأضاف “لا نريد أن نشارك في هذا، ولكن إذا لم يعاقبهم يويفا، سنفكر في كيفية المضي قدما”.

وأكدت صحيفة (نوفوستي) الصربية أن الاتحاد خاطب نظيره الأوروبي بخصوص أحداث مباراة منتخبي كرواتيا وألبانيا والتي شهدت “هتافات مشتركة مخزية” من قبل المشجعين والتي كانت موجهة ضد الأمة الصربية ككل.

وقالت الصحيفة إن فحوى الخطاب الموجه للاتحاد الأوروبي تضمن أن جماهير المنتخبين هتفت معا، منذ الدقيقة 58 و28 ثانية إلى الدقيقة 58 و50 ثانية، “اقتلوا، اقتلوا الصرب”.

وتابعت “لم يكن الأمر يتعلق بأفراد من صفوف المشجعين، بل بعدد كبير من مشجعي هذه المنتخبات الوطنية، والتي لم تتم معاقبتها في تلك اللحظة وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي واضحة، وكذلك تصرفات المسؤولين في تلك المواقف”.

وأضافت “هذا النوع من السلوك غير مقبول في جميع الأحوال، وخاصة في حدث رياضي كبير مثل هذا، والذي يتم متابعته في جميع أنحاء أوروبا والعالم”.

وأضاف سورباتوفيتش أن الاتحاد الصربي تلقى عقوبة تتعلق بقضايا فردية، ولكنه أكد أن سلوك الجماهير كان أفضل بكثير من الآخرين بشكل عام.

وقال “أحد المشجعين تمت معاقبته بسبب الإهانات العنصرية، ولا نريد أن يتم تطبيق هذا على آخرين. نحن الصرب محترمون وطيبون، لذلك أطالب الجماهير بأن يبقوا كذلك”.

وقام يويفا، أمس، بتوقيع غرامة مالية على صربيا وألبانيا بقيمة عشرة آلاف يورو (10745 دولار) بسبب “الرسائل الاستفزازية غير اللائقة بحدث رياضي” والتي وجهها مشجعو الفريقين.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أنه تم تقليد أصوات القرود وتوجيه ذلك إلى اللاعبين خلال المباراة أمام صربيا في جيلسنكيرشن يوم الأحد الماضي. ولم يتم القبض على المشجع أو طرده من الملعب في المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف، رغم وجود المشرفين والشرطة.

وتعادل المنتخب الصربي في مباراة اليوم الخميس، مع نظيره السلوفيني، فيما يواجه المنتخب الدنماركي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.