طائرة زواري الانتحارية تستهدف جنود الاحتلال بغلاف غزة (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا، قالت إنها لإطلاق طائرة انتحارية مسيّرة من طراز “زواري” باتجاه تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة حوليت بغلاف غزة.

وأظهرت المشاهد تحليق الطائرة نحو الهدف وقصفه بشكل مباشر، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من الموقع.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 662، بينهم 311 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.