كندا تعلن الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”

أعلنت كندا، أمس الأربعاء، إدراج الحرس الثوري الإيراني في “قائمة المنظمات الإرهابية” بموجب القانون الجنائي للبلاد.

ونقل موقع “غلوبال نيوز” الكندي عن وزير الأمن العام دومينيك ليبلانك قوله، إن قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في “قائمة المنظمات الإرهابية” اتخذ بعد “تقييم دقيق”.

وأضاف أن “الحكومة الكندية لن تتجاهل تصرفات إيران غير القانونية ودعمها للإرهاب”.

وعبر هذا القرار، تستطيع كندا تجميد أصول أفراد التنظيم وملاحقتهم أمام القضاء، إضافة إلى حظر كل التعاملات المالية.

وردا على انتقادات المعارضة بأن “القرار جاء متأخرا وتم اتخاذه تحت ضغط”، قال ليبلانك إن “مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بناء على توصية المؤسسات الأمنية ووفقا للسياسة الخارجية لكندا، وهي عملية طويلة تعتمد على مفاوضات مفصلة”.

وعقب القرار، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي المواطنين الكنديين لمغادرة إيران.

وفي تصويت أجري خلال مايو/ أيار الماضي، أيد مجلس العموم الكندي بالإجماع مقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني في “قائمة المنظمات الإرهابية”.

وتتضمن القائمة الكندية السوداء نحو 80 كيانا، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وطالبان وتنظيم الدولة الاسلامية وجماعة (بوكو حرام).

وكان فيلق القدس الذي يتولى العمليات الخارجية للحرس الثوري مدرجا على هذه القائمة.

ويأتي هذا القرار على وقع توتر شديد بين كندا وإيران عمره أعوام عدة، فعلى غرار العديد من الدول الأخرى، تلاحق كندا إيران أمام محكمة العدل الدولية لتحميلها المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينغ أوكرانية في 2020.

ومنذ الاحتجاجات التي شهدتها ايران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 2022، فرضت أوتاوا سلسلة من العقوبات على منظمات ومسؤولين إيرانيين.

ومنعت كندا عشرة آلاف مسؤول إيراني من دخول أراضيها، بينهم أعضاء في الحرس الثوري.