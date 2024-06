لاعب الفنون القتالية المختلطة جيف مونسون يعتنق الإسلام ويتعهد بالدفاع عن المسلمين (فيديو)

أعلن البطل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة، جيف مونسون، أمس الأربعاء، اعتناقه الإسلام في العاصمة الروسية موسكو.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مونسون، وهو يشهر إسلامه ويتلو الشهادتين داخل أحد المراكز الإسلامية وسط صيحات محبيه بالتهليل والتكبير.

وقال مونسون: “لقد اعتنقت الإسلام عمدًا، وأود أن أقف جنبًا إلى جنب مع إخوتي خلال هذا الوقت المعقد. لقد كنت أفكر في الأمر كثيرًا، لكن هذه خطوة حاسمة”.

ومونسون البالغ من العمر 53 عامًا، مولود في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو بطل العالم في رياضة الجيوجيتسو، وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة سابقًا.

وانتقل مونسون في العام 2020 إلى أوفا، وافتتح مدرسة للجوجيتسو والمصارعة هناك، وفي سبتمبر 2023 أصبح نائبًا في برلمان جمهورية باشكيريا الروسية عن حزب “روسيا الموحدة”.

MMA fighter Jeff Monson is said to have converted to Islam in Moscow.

I think his actions as of late can only be attributed to brain damage from all the punches and kicks he blocked with his head. pic.twitter.com/LvHl0BK81j

— War Watching Fella (@The_War_Watcher) June 19, 2024