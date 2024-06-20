مستشاران لنتنياهو في واشنطن سعيا لاحتواء الغضب الأمريكي من تصريحاته

ذكرت شبكة (ABC) الأمريكية أن اثنين من كبار المستشارين الأمنيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهما مستشار الأمن القومي تساحي هنيغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، سيجتمعان اليوم الخميس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تصاعد فيه التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبين نتنياهو بعد أن بث مقطع “فيديو” يشكو فيه من أن الولايات المتحدة تحجب شحنات أسلحة عن إسرائيل في الوقت الذي تخوض فيه حربًا ضد حركة “حماس”، وهي مزاعم تنفيها الإدارة الأمريكية، كما ذكرت الشبكة.

كما أنه من المخطط أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن في الأيام المقبلة.

تصريحات مخيبة للآمال

وفي السياق ذاته قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين الخميس “أقل ما يمكن قوله هو أن الأمر محير ومخيب للآمال بالتأكيد، خاصة وأنه لا توجد دولة أخرى تساعد إسرائيل أكثر في الدفاع عن نفسها من تهديد حماس”.

وأشار كيربي إلى أن البيت الأبيض لم يكن على علم أن نتنياهو سينشر مقطعًا مصورًا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

إلغاء اجتماع حول إيران

كما نقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أنه تم إلغاء اجتماع رفيع المستوى لمناقشة أمن إسرائيل، والتهديدات التي تتعرض لها من قبل إيران، وسيتم تحديد موعد آخر له.

وأضافت الشبكة نقلًا عن مصادرها في البيت الأبيض أن إحباط إدارة بايدن من التصريحات الأخيرة لنتنياهو كان له تأثير في قرار إلغاء الاجتماع الأمني مع المسؤولين الإسرائيليين.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما قاله نتنياهو “تجاوز حدود المقبول”، وإنه “ليست هناك دولة أخرى تساند إسرائيل أكثر من الولايات المتحدة التي أوقفت فقط شحنة قنابل تزن 2000 رطل خشية أن يؤدي استخدامها لخسائر واسعة بين المدنيين، وما عدا ذلك فكل شيء لا يزال يتدفق”.

وكان نتنياهو قال إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن “من غير المعقول” أن “تحجب (واشنطن) الأسلحة والذخائر” عن إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.