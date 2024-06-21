إيران.. قضايا اقتصادية واجتماعية مهمة مطروحة للنقاش قبل انتخابات الرئاسة

تثير مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة الجدل بين الناخبين الإيرانيين قبل انتخابات الرئاسة التي ستجري في 28 يونيو/حزيران الجاري.

وسيصوّت الناخبون الإيرانيون لاختيار رئيس جديد خلفًا لإبراهيم رئيسي الذي قتل في 19 أيار/مايو في حادث تحطّم مروحية.

وفي بداية الحملة الانتخابية الحالية، حثّ المرشد الأعلى للجمهورية، آية الله علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة “بعدد كبير” في هذه الانتخابات التي تعدّ “مسألة مهمّة” بالنسبة إلى بلاد.

وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يعد الهيئة المسؤولة عن الموافقة على المرشّحين والإشراف على الانتخابات، قد أقرّ أهلية 6 مرشّحين فيها، 5 من المحافظين وإصلاحي واحد.

وشهدت الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في العام 2021، أكبر نسبة امتناع عن التصويت منذ قيام الثورة الإسلامية في العام 1979، وصلت إلى 51%.

ومن ثم تبدو نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من المؤشرات المهمة التي يتابعها المراقبون للتطورات في إيران.

مطالب الشباب

وقال مهدي زين علي، التاجر الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، لوكالة “فرانس برس”: “إذا بدا لي أن أحد المرشّحين هو الشخص المناسب، سأصوّت وإلّا فلن أفعل”، معربًا عن أمله في أن تؤخذ احتياجات الشباب في الاعتبار لدى المرشّحين الستة الذين هم في الخمسينيات والستينيات من العمر.

من جهتها، تعتقد كيشفار، وهي أم تبلغ 53 عامًا، أن “الشباب هم الأكثر تضرّرًا جراء الصعوبات الاقتصادية”، على الرغم من أن “الرئيس رئيسي بذل الكثير من الجهود” لتحسين الوضع.

يذكر أن الشباب، ما بين 15 إلى 24 سنة، يمثلون نحو 34% من إجمالي قوة العمل في إيران التي يصل عدد سكانها إلى أكثر من 88 مليون نسمة، وترتفع نسبة البطالة بينهم إلى نحو 22.6%، حسب بيانات البنك الدولي.

ومن ثم يتطلع الشباب الإيراني إلى إصلاحات اقتصادية تضمن توفير المزيد من فرص العمل، خاصة وأنهم أكثر عرضة للبطالة مقارنة بالفئات الأكبر سنًا في سوق العمل، ومواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.

وحسب آخر المتاح من بيانات البنك الدولي، فقد بلغت نسبة التضخم في إيران 43.5% عام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 413 مليار دولار، وبلغت نسبة النمو فيه 3.8%.

وأجرى المرشحون للرئاسة مناظرات انتخابية قدموا فيها رؤيتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

المرشحون الأوفر حظًا

وتقول جاوزي وهي ربة منزل تبلغ 61 عامًا، إنها تفكّر في الإدلاء بصوتها، لكن المرأة التي وصلت إلى السوق لشراء بعض الحاجيات تعرب عن أسفها لأن المرشحين الستة يأتون من “الخلفية نفسها ويقدّمون وعودًا لن تتحقّق”.

ووفق استطلاع للرأي أجراه معهد “آي إس أيه بي”، ونُشر الخميس، فإن قائمة المرشحين الأوفر حظًا تضم سعيد جليلي، الذي سبق أن تولّى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ومرشّح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي كان نائبًا عن مدينة تبريز (شمال غرب) ووزيرًا سابقًا للصحة.

رفع العقوبات

وبالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تشغل التوترات الجيوسياسية بين إيران والغرب، حيّزًا مهمًّا من اهتمامات الناخبين.

ويأمل حميد حبيبي التاجر في البازار أن يركّز الرئيس المقبل على رفع العقوبات الدولية الصارمة، وخصوصًا الأميركية، فهي “تلحق ضررًا شديدًا بالناس”.

وقال في مقابلة مع “فرانس برس”: “نخضع لعقوبات منذ 45 عامًا. لماذا؟”، داعيًا إلى “استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية”.

ولكن هذا الاحتمال يبدو بعيدًا في هذه الآونة، وخصوصًا أن واشنطن وبروكسل شددتا العقوبات في الآونة الأخيرة، بينما أضافت كندا الحرس الثوري إلى لائحة المنظمات الإرهابية، الخميس.