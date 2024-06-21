جمهور الجزيرة مباشر: نتنياهو يناور لأن وقف الحرب يعني نهاية حياته السياسية (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني معاناة شديدة ويتكبد “خسائر فادحة” خلال العملية العسكرية التي يشنّها في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية لم يحقق أي إنجاز يذكر على الأرض.

وأضاف المشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر خدمة تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر -خلال تعليقهم على مقال نُشر في صحيفة هآرتس، بأن الجيش الإسرائيلي يريد إنهاء الحرب في غزة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعطل ذلك لاعتبارات سياسية- أن الجيش الإسرائيلي أدرك مؤخرا أنه “مهزوم ولن يتمكن من تحقيق أيّ من أهدافه” في غزة.

وأشار مشاركون إلى أن نتنياهو يعارض وقف الحرب وإبرام أي اتفاق أو صفقة مع المقاومة؛ لأن نهاية الحرب تعني نهاية حياته السياسية في إسرائيل، فضلا عن أن المحاكمة على إخفاقاته السياسية والعسكرية ستكون هي مصيره وأعضاء حكومته اليمنية المتطرفة.

وكشف مقال بصحيفة هآرتس الإسرائيلية للكاتب والصحفي العسكري عاموس حارئيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد مغادرة غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حسابات أخرى ومتمسك بخيار الحرب المفتوحة من دون إمكانية تحقيق “النصر الكامل”.