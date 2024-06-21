حزب الله يستهدف موقع “المطلة” الإسرائيلي بمسيّرة انقضاضية (فيديو)

بث حزب الله اللبناني، مشاهد لما قال إنها عملية استهداف مقاتليه للتجهيزات الفنية في موقع المطلة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بمسيّرة انقضاضية وصاروخ موجه.

وأظهرت المشاهد توجه المسيّرة نحو الموقع المذكور واستهدافه بإصابة مباشرة.

وكان حزب الله أعلن في بيانات سابقة، أول أمس الثلاثاء، أن مقاتليه استهدفوا جنودا إسرائيليين داخل مستعمرة “المطلة” الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية، واستهدفوا بعد ظهر أمس الأربعاء، التجهيزات التجسسية في موقع “المطلة” بالأسلحة المناسبة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر (الخط الأزرق) الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.