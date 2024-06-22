ربطوه بمقدمة المركبة.. قوات الاحتلال تنكل بمصاب في جنين وتستخدمه درعا بشرية (شاهد)

وثق ناشطون تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشاب مصاب في جنين، أثناء توغلها صباح اليوم السبت، في المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت اللقطات تقييد جنود الاحتلال للشاب الفلسطيني واستخدامه درعا بشرية بعد ربطه بمقدمة مركبة عسكرية ضمن القوة التي اقتحمت المدينة.

في غضون ذلك أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحام حي الجابريات في جنين، واعتُقل أحدهم وأربعة آخرون، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر لمراسل الوكالة بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، عقب محاصرة قوات الاحتلال أحد المنازل في الحي، ومطالبة سكانه عبر مكبرات الصوت بالخروج.

وأحرقت قوات الاحتلال مركبة للشهيد بهاء أبو الهيجاء في الجابريات، واستولت على أحد المنازل، وحولته إلى نقطة عسكرية.

وكانت قوة خاصة من “المستعربين” قد تسللت إلى الحي، بمساندة قوات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وبالتزامن مع حربه على غزة المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ مما خلّف 549 شهيدا ونحو 5200 جريح وأكثر من 9000 معتقل، وفق جهات رسمية فلسطينية.